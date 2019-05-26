Боевики выпустили более 20 ракет из РСЗО по населенным пунктам сирийской провинции Хама

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) населенные пункты на севере сирийской провинции Хама, в результате погибли по меньшей мере четыре мирных жителя, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"Утром 25 мая 2019 года боевики террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) с территории Идлибской зоны деэскалации открыли огонь из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Айн-эль-Крум и Скальбия на севере провинции Хама. Террористами было выпущено более 20 реактивных снарядов.

В результате обстрелов по меньшей мере четыре мирных жителя погибли, семь получили ранения различной степени тяжести", - сказал Купчишин.

Купчишин отметил, что в течение суток зафиксированы неоднократные обстрелы населенных пунктов Сафсафа, Мамухия, Нахшебба, Эль-Арейм, Джубб-Эз-Зарур, Кинсибба, Бшафра провинции Латакия, а также Мгайр, Хербет-эль-Арус, Скальбия, Айн-эль-Крум провинции Хама.

Кроме того, по словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, вечером 24 мая боевики террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) и союзных ей формирований с территории Идлибской зоны деэскалации предприняли атаки на позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Эль-Хайрат и Мгайр на севере провинции Хама.

"В наступлении на позиции сирийских правительственных войск участвовало около 200 боевиков, два танка, боевая машина пехоты, 13 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами. Наступающие группы боевиков ответным огнем были рассеяны и отступили.

В ходе вынужденного оборонительного боя правительственными силами уничтожены танк, БМП, пять автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами и более 50 боевиков", - констатировал Купчишин.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, подытожил руководитель российского Центра по примирению.