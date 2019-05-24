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В КНДР отказались возобновлять переговоры с США по денуклеаризации

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Пхеньян не считает возможным возобновлять переговоры с США по проблеме денуклеаризации до тех пор, пока Вашингтон не изменит подход к взаимоотношениям с КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя МИД КНДР.

"Пока США не отложат в сторону нынешний метод оценки (обстановки - ИФ) и не предложат новый метод, диалог между КНДР и США никогда не начнется вновь, а, следовательно, перспективы решения ядерной проблемы будут гораздо более мрачными", - сказал он.

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"Тем самым мы вновь ясно указываем на то, что при помощи плана, который США сейчас анализируют, они не сдвинут нас ни на дюйм с занимаемого нами места, и чем больше будет увеличиваться масштаб недоверия и враждебных актов в отношении КНДР, тем яростнее будет наша реакция", - добавил он.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Он закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Причиной разногласий на встрече стали санкции против КНДР. После саммита Трамп заявил, что Северная Корея потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров утверждал, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

Ранее судебные власти США объявили, что впервые задержали северокорейское судно за нарушение действующих против КНДР санкций. Предполагается, что судно Wise Honest незаконно перевозило уголь и оборудование. Задержание было проведено в апреле 2019 года, причем не самими США. В настоящее время судно находится под американским контролем.

Саммит США - КНДР в Ханое

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В первый день саммита прошла краткая встреча Трампа и Ким Чен Ына в формате "один на один". Улыбающиеся лидеры двух стран обменялись рукопожатием, Трамп похлопал лидера КНДР по плечу.На улице политиков ждали десятки школьников, размахивающие флажками Северной Кореи и СШАПосле личной встречи лидеры двух стран перешли к ужину. За столом присутствовали госсекретарь США Майк Помпео и шеф аппарата Белого дома Мик Малвейни. Трамп выразил надежду на то, что переговоры в итоге приведут к "чудесной ситуации". Он вновь охарактеризовал свои отношения с Ким Чен Ыном как "очень особенные".В Ханое Дональд Трамп также встретился с главой Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Их встреча прошла в президентском дворце.Многочисленные жители столицы Вьетнама выстраиваются вдоль пути следования кортежей, чтобы приветствовать мировых лидеровВласти Ханоя ввели беспрецедентные меры безопасности в городе. В столице Вьетнама развернуты дополнительные патрули военных и сотрудников полиции. Еще в минувшее воскресенье в город прибыли около 100 сотрудников службы госбезопасности КНДР. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает по итогам второй личной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном продолжения прогресса, достигнутого на саммите в Сингапуре в прошлом году.
В первый день саммита прошла краткая встреча Трампа и Ким Чен Ына в формате "один на один". Улыбающиеся лидеры двух стран обменялись рукопожатием, Трамп похлопал лидера КНДР по плечу.
КНДР США

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