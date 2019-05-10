Поиск
Важно
Умер Сергей Доренко

Пентагон и Сеул согласились в оценке испытаний ракет КНДР

Запущенные Пхеньяном баллистические ракеты пролетели сотни километров

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Испытанные в четверг КНДР ракеты преодолели более 300 км, причем летели по баллистической траектории, заявили в Пентагоне. Представитель Пентагона Дейв Истберн пояснил в заявлении, что Северная Корея испытала "несколько баллистических ракет", упавших в итоге в океан.

Южнокорейское агентство "Ренхап" отмечает, что эта оценка несильно отличается от данных Сеула. По версии южнокорейского военного командования, речь шла о двух баллистических ракетах малой дальности: одна пролетела 270 км, а вторая - 420 км.

Пуски баллистических ракет в КНДР - нарушение резолюций СБ ООН.

В четверг стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично дал приказ о старте учений по испытанию "оружия большой дальности". Предполагается, что именно в ходе этих учений и были проведены пуски ракет.

Наблюдатели полагают, что такие испытания - признак того, что в Пхеньяне недовольны отсутствием прогресса на переговорах с США по денуклеаризации Корейского полуострова.

В четверг судебные власти США объявили, что впервые задержали северокорейское судно за нарушение действующих против КНДР санкций. Предполагается, что судно Wise Honest незаконно перевозило уголь и оборудование. Задержание было проведено в апреле 2019 года, причём не самими США. В настоящее время судно находится под американским контролем.

КНДР США Южная Корея

Новости по теме

Новости

Помпео пригрозил Ирану решительным ответом на ущемление интересов США

Лидер арт-группы "Война" Воротников объявлен в розыск в Австрии

Трамп решил выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона

Трамп решил выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона

Макрон продолжит настаивать на сохранении соглашения по ядерной программе Ирана

Что произошло за день: четверг, 9 мая

Переворот в Венесуэле

Трамп разочаровался в агрессивной политике своей администрации по Венесуэле

Трамп разочаровался в агрессивной политике своей администрации по Венесуэле

В США экс-сотрудник АНБ арестован за передачу секретной информации журналисту

В Южной Корее отметили, что пуск ракет КНДР осложнил диалог Пхеньяна и Сеула

Украинская полиция составила 13 протоколов за георгиевские ленты в День Победы

В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');