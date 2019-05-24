Болтон встретится с премьер-министром Японии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон сообщил о намеченной встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"С нетерпением ждем встречи с премьер-министром Японии Абэ и его командой по дипломатическим вопросам и вопросам нацбезопасности сегодня", - написал Болтон в своем твиттере. "Союз между нашими странами никогда не был крепче", - добавил он.

США и Япония тесно сотрудничают в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

В июне в японской Осаке пройдет саммит G20, где планируется встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.