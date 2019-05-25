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"Лаборатория Касперского" зафиксировала рост числа мобильных банковских троянов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Разработчик антивирусов "Лаборатория Касперского" в I квартале 2019 года обнаружил около 30 тыс. мобильных приложений - банковских троянцев, что на 58% превышает показатель аналогичного периода 2018 года.

Банковские троянцы под видом легитимных приложений осуществляют сбор данных, необходимых для доступа к банковским счетам и электронным кошелькам жертв. В пресс-релизе "Лаборатории Касперского" указано, что в I квартале 2018 года количество таких зловредов составляло чуть менее 19 тыс.

При этом Россия оказалась на третьем месте в рейтинге государств, чьи пользователи активнее всего подвергались атакам мобильных банковских троянцев.

Также "Лаборатория Касперского" зафиксировала трехкратный рост количества троянцев-вымогателей - до 28 тыс. этого типа зловредов с менее чем 9 тыс. в I квартале 2018 года. Такие троянцы вымогают деньги у пользователя, блокируя экран устройства или шифруя файлы жертвы.

Лаборатория Касперского

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