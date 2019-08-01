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"Лаборатория Касперского" рассказала о мошенничестве через платную рекламу в YouTube

"Лаборатория Касперского" рассказала о мошенничестве через платную рекламу в YouTube
Фото: AP/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Эксперты из "Лаборатории Касперского" обнаружили новый способ мошенничества в интернете через платную рекламу в YouTube, более 17 млн переходов эксперты успели ликвидировать, сообщили в пресс-службе компании в четверг.

"Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили, что интернет-мошенники начали искать жертв с помощью платной таргетированной рекламы на YouTube, злоумышленники используют обещание заплатить крупную сумму денег якобы за прохождение опроса или в рамках какой-либо благотворительной выплаты", - сказали в пресс-службе.

По данным "Лаборатории Касперского", под прицелом мошенников в основном оказались пользователи из России и других стран СНГ.

"С начала этого года защитные решения компании заблокировали почти 17 миллионов попыток перехода на подобные фишинговые сайты, обещающие солидные выигрыши", - отметили в пресс-службе.

Также в компании добавили, что в интернете стоит использовать защиту с технологией распознавания и блокирования фишинговой угрозы.

"Подобный опросный фишинг, то есть когда жертве обещают вознаграждение за прохождение опроса, отнюдь не новое явление. Однако в этом случае крайне необычен метод его распространения - через платную таргетированную рекламу на YouTube. Злоумышленники, несомненно, рассчитывают на то, что пользователи доверяют этому ресурсу и в целом привыкли к разного рода видеорекламе на нем", - пояснил Михаил Сытник, контент-аналитик "Лаборатории Касперского".

Лаборатория Касперского YouTube

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