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Авиасообщение с Бали полностью восстановили после извержения вулкана

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Международный аэропорт на острове Бали принимает и осуществляет рейсы в нормальном порядке после временного сбоя авиасообщения из-за извержения вулкана Агунг, сообщает в субботу BBC.

Тем не менее, некоторые пассажиры в субботу в социальных сетях выражают неудовлетворение с тем, что их рейсы были задержаны.

Накануне международный аэропорт Денпасар отменил сразу несколько авиарейсов. Извержение длилось около пяти минут, однако вулкан за это время выбросил значительное количество пепла и лавы.

Вулкан Агунг расположен примерно в 75 км от популярного среди туристов города-курорта Кута.

Национальной трагедией стало извержение Агунга в 1963 году, когда погибли более 1 тыс. человек.

Бали Агунг

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