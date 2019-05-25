Авиасообщение с Бали полностью восстановили после извержения вулкана

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Международный аэропорт на острове Бали принимает и осуществляет рейсы в нормальном порядке после временного сбоя авиасообщения из-за извержения вулкана Агунг, сообщает в субботу BBC.

Тем не менее, некоторые пассажиры в субботу в социальных сетях выражают неудовлетворение с тем, что их рейсы были задержаны.

Накануне международный аэропорт Денпасар отменил сразу несколько авиарейсов. Извержение длилось около пяти минут, однако вулкан за это время выбросил значительное количество пепла и лавы.