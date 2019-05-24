Несколько авиарейсов отменили из-за извержения вулкана на Бали

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Вулкан Агунг в пятницу начал извергаться на острове Бали, что привело к перебоям в авиасообщении, сообщает агентство Associated Press.

Извержение длилось около пяти минут, однако вулкан за это время выбросил значительное количество пепла и лавы.

Международный аэропорт Денпасар в пятницу отменил сразу несколько авиарейсов.

Между тем, местные власти пока не объявляли о повышенным уровне опасности из-за активности Агунга.

Вулкан Агунг расположен примерно в 75 км от популярного среди туристов города-курорта Кута. Национальной трагедией стало извержение Агунга в 1963 году, когда погибли более 1 тыс. человек.