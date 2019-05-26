В Германии иудеев предупредили о рисках в случае ношения кипы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Правительственный комиссар Германии по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн предупредил иудеев, что ношение кипы - традиционного мужского головного убора - может быть небезопасным в свете случаев нападений, пишет в воскресение газета The Guardian.

По данным издания, Кляйн в интервью медиагруппе Funke заявил, что он бы не советовал иудеям постоянно носить кипу.

Заявление комиссара прозвучало через неделю после того, как обер-прокурор Клаудиа Ванони заявила о росте антисемитских настроений в обществе. "Антисемитизм никуда не исчезал. Но я думаю, что в последнее время его голос стал слышнее, он стал более агрессивным и отчетливым", - сказала она, добавив, что ситуация имеет глубокие корни.

Ванони, в частности, отметила, что роль в распространении идей антисемитизма играют интернет-платформы, на которых пользователи могут безнаказанно выражать свои радикальные взгляды. Усугубление проблемы также связывают с усилением позиций крайней правой партии "Альтернатива для Германия" и проблемой мигрантов.

По официальным данным, приведенным Deutsche Welle, число нападений на иудеев выросло в Германии в 2018 году на 10% по сравнению с 2017 годом.