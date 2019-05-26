Поиск

В Германии иудеев предупредили о рисках в случае ношения кипы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Правительственный комиссар Германии по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн предупредил иудеев, что ношение кипы - традиционного мужского головного убора - может быть небезопасным в свете случаев нападений, пишет в воскресение газета The Guardian.

По данным издания, Кляйн в интервью медиагруппе Funke заявил, что он бы не советовал иудеям постоянно носить кипу.

Заявление комиссара прозвучало через неделю после того, как обер-прокурор Клаудиа Ванони заявила о росте антисемитских настроений в обществе. "Антисемитизм никуда не исчезал. Но я думаю, что в последнее время его голос стал слышнее, он стал более агрессивным и отчетливым", - сказала она, добавив, что ситуация имеет глубокие корни.

Ванони, в частности, отметила, что роль в распространении идей антисемитизма играют интернет-платформы, на которых пользователи могут безнаказанно выражать свои радикальные взгляды. Усугубление проблемы также связывают с усилением позиций крайней правой партии "Альтернатива для Германия" и проблемой мигрантов.

По официальным данным, приведенным Deutsche Welle, число нападений на иудеев выросло в Германии в 2018 году на 10% по сравнению с 2017 годом.

Германия

Новости

В ОНК заявили, что осужденный за шпионаж Берг не жалуется на условия содержания в СИЗО

Тысячи израильтян выразили протест против предоставления Нетаньяху иммунитета

Тысячи израильтян выразили протест против предоставления Нетаньяху иммунитета

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 мая

Правительство Венесуэлы проведет переговоры с оппозицией в Норвегии

Правительство Венесуэлы проведет переговоры с оппозицией в Норвегии

Трамп уверен в победе в торговой войне

Боевики выпустили более 20 ракет из РСЗО по населенным пунктам сирийской провинции Хама

Что произошло за день: суббота, 25 мая

Полиция обратилась к свидетелям взрыва в Лионе за помощью в поимке подозреваемого

Полиция обратилась к свидетелям взрыва в Лионе за помощью в поимке подозреваемого
Конфликт в Керченском проливе

Зеленский прокомментировал решение трибунала ООН обязать Россию освободить моряков

Зеленский прокомментировал решение трибунала ООН обязать Россию освободить моряков
Конфликт в Керченском проливе

Трибунал ООН обязал Россию вернуть Украине арестованных моряков и корабли

Трибунал ООН обязал Россию вернуть Украине арестованных моряков и корабли
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');