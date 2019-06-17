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В канадском Квебеке представителям власти запретили носить хиджабы и кипы

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В канадской провинции Квебек приняли закон, запрещающий представителям властей носить на рабочем месте религиозные символы, передает "Би-би-си".

Под определение "представители власти" попадают судьи, полицейские, учителя и другие публичные фигуры. Теперь им запрещено приходить на работу в кипах, тюрбанах или хиджабах. При этом сотрудники, которые начали работать до принятия закона, освобождаются от выполнения его требований.

Так называемый "законопроект о секуляризме" стал причиной споров в провинции с момента объявления о работе над ним. Критики запрета полагают, что закон направлен на ограничение прав женщин-мусульманок, поскольку в тексте законопроекта не указана конкретная религия.

Канада Квебек

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