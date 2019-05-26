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В Киеве стеклянные панели на мосту треснули на следующий день после его открытия

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в воскресенье, что на пешеходном мосту, открытом накануне, треснули две стеклянные панели пола, через которые можно смотреть на происходящее под конструкцией.

В своем сообщении в фейсбуке Кличко заявил, что повреждения не могли появиться сами по себе, и основная версия появления трещин - действия вандалов. Он предположил, что в стекло могли стрелять.

Мэр Киева также отметил, что он обратился в правоохранительные органы для выяснения причин происшествия.

Между тем сайт ТСН.ua со ссылкой на представителя муниципальной стражи сообщает, что перед появлением трещин на стекле посетители активно прыгали на мосту.

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