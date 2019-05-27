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Спикер Рады назвал заявление Зеленского в адрес парламента "пасквилем"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины продолжит плановую работу над законопроектами и не будет реагировать на выпады президента Владимира Зеленского, заявил председатель парламента Андрей Парубий.

Так спикер ответил на призыв нового главы государства не превращать Верховную раду в площадку для избирательных кампаний и начать голосовать за реформаторские законопроекты.

"Верховная рада как не реагировала, так и не будет реагировать на эти пасквили. Мы будем работать по нашему законодательному плану, который у нас был... Верховная рада будет работать, независимо от изменения фамилии еще одного субъекта законодательной инициативы в Украине", - сказал Парубий на брифинге в Киеве в понедельник.

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Он подчеркнул, что заявления Зеленского о том, что депутаты окончательно уничтожили легитимность Верховной рады, расстраивают его.

"Мне грустно и тревожно от таких заявлений новоизбранного президента. К сожалению, он никак не может почувствовать ответственность, что он уже не роль играет, а он президент большой европейской страны, и такое намерение уничтожать институты власти... мне кажется безответственным... Это плохое начало, которое будет иметь очень опасные последствия", - сказал Парубий.

Он допустил, что необходимо время, чтобы Зеленский осознал, где он находится, и кем он является сегодня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к народным депутатам с призывом: "Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии. Для этого нужно лишь начать, наконец, голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами".

Зеленский подчеркнул, что такие законопроекты "годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна".

Внеочередные выборы Верховной рады назначены на 21 июля.

Украина Владимир Зеленский Верховная рада Андрей Парубий

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