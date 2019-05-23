В Верховный суд Украины подана первая жалоба на роспуск Рады

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Общественная организация "Спильна справа" ("Общее дело") подала жалобу в Верховный суд Украины относительно указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.

"Спильна справа" обжаловала незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной рады в Верховном суде Украины", - написал лидер общественной организации Александр Данилюк в фейсбуке в четверг.

По его убеждению, выборы должны проходить по открытым спискам, а кандидаты должны подавать декларации.

Как сообщалось, указ президента Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер" 23 мая. Таким образом, этот указ вступил в силу.

Очередные выборы в Раду должны были пройти осенью 2019 года.

Зеленский в своей инаугурационной речи 20 мая заявил, что распускает Раду восьмого созыва. Он призвал народных депутатов принять ряд законов, в том числе об отмене депутатской неприкосновенности, принять Избирательный кодекс и "сделать открытые списки". При этом Зеленский отметил, что дает депутатам для этого два месяца.

21 мая прошли обязательные перед роспуском Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

Практически все фракции заявили о готовности участвовать в досрочных выборах в Раду, при этом фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Радикальная партия Олега Ляшко" считают неконституционным роспуск парламента. А фракции "Батькивщина", "Самопомич", "Оппозиционный блок" поддержали такое решение президента.

Фракция "Радикальной партии" Олега Ляшко инициировала сбор подписей парламентариев под обращением в Конституционный суд Украины относительно указа президента о роспуске парламента. О неконституционности указа заявил также председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

22 мая по предложению Зеленского было созвано внеочередное заседание Рады с тем, чтобы внести изменения в закон о выборах и изменения в закон Украины "О публичных закупках". Однако парламентарии отказались включить в повестку дня сессии соответствующие законопроекты. Спикер Рады закрыл заседание, следующее состоится 28 мая.

Президентский законопроект предусматривал пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% (с нынешних 5%).

Верховная Рада восьмого созыва избрана по смешанной системе. В состав вошли представители шести политических партий по пропорциональной системе, четырёх - по мажоритарной системе и 96 самовыдвиженцев.