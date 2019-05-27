Сирийские войска отбили нападение сотен террористов в провинции Хама

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Войска правительства Сирии на севере отразили атаку боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (ранее - "Джебхат Ан-Нусра", запрещена в РФ), нанеся им существенные потери. Об этом сообщил на брифинге в понедельник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

По его данным, "ночью 26 мая боевики террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" и союзных ей формирований одновременно с двух направлений атаковали позиции правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Нбуда на севере провинции Хама".

"В наступлении на позиции правительственных сил участвовало около 450 боевиков, семь танков, пять боевых машин пехоты, 12 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами. Атака боевиков сопровождалась огнем из трех установок РСЗО", - рассказал глава российского Центра.

"В ходе оборонительного боя правительственными силами Сирии уничтожено три танка, две установки РСЗО, БМП, шесть автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами и около 100 боевиков", - отметил Купчишин.

Кроме того, по его словам, "в идлибской зоне деэскалации, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсафа (дважды), Мамухия (дважды), Икко, Руейсет-Эскандер, Телль-эт-Тут, Эль-Арейм, Айн-эль-Ашара, Нахшебба, Айн-эн-Наур, провинции Латакия, Скальбия (дважды), Кафер-Нбуда (дважды) провинции Хама".

В то же время, сообщил Купчишин, с 27 мая "для обеспечения возможности добровольного и беспрепятственного входа и выхода мирных жителей из идлибской зоны деэскалации в районе населенного пункта Суран провинции Хама функционирует пункт пропуска".