Израильтяне выпустили ракету по югу Сирии
Сообщается об ущербе и пострадавших
Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Военный автомобиль уничтожен в понедельник ракетным ударом в районе города Таль-Шаар в провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии, сообщает сирийское агентство САНА.
По его данным, поступают сообщения о пострадавших.
Агентство отмечает, что удар был нанесен с территории Израиля.
Израильские военные уже подтвердили факт нанесения удара по Сирии.
Интернет-портал израильской газеты "Джерузалем пост" со ссылкой на армию обороны Израиля сообщает, что удар был нанесен в ответ на пуск ракеты с территории Сирии по истребителю, который совершал плановый полет над северной частью Израиля.
Ракета не долетела до самолета и упала на сирийской территории, отмечается в сообщении израильской армии.