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Шойгу обсудит в Душанбе военное и военно-технического сотрудничество

На переговорах обсудят переоснащение российской военной базы и модернизацию таджикской армии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Душанбе, где во вторник проведёт переговоры с военно-политическим руководством Таджикистана по вопросам, связанных с модернизацией Вооружённых сил республики и функционированием 201-й российской военной базы, сообщила журналистам пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская.

"Эти вопросы планируется обсудить сегодня c министром обороны республики Мирзо Шерали", - сказала Марковская.

Планируется, что министра обороны России примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сказала Марковская.

По её словам, в ходе переговоров "будет затронута проблематика модернизации армии Таджикистана, а также вопросы, связанные с функционированием российской военной базы, дислоцированной на территории республики".

"Основные темы переговоров - вопросы оснащения дислоцированной на территории страны российской военной базы новыми образцами оружия, а также модернизация таджикской армии", - сказала Марковская.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Россия Таджикистан

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