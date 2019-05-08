Шойгу заявил о случаях принудительной записи детей офицеров в "Юнармию"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Минобороны России обнаружило несколько случаев формального учета в рядах "Юнармии", а также принудительного включения в ряды юнармейцев детей офицеров.

"Встречаются случаи подмены реальной работы изображением кипучей деятельности, показухой и увлечением статистикой. Вместо конкретных занятий с детьми отдельные работники ограничиваются торжественным вручением значков, вписывают фамилии в единую систему учета "Юнармии" и громко рапортуют о ее расширении", - сказал министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещании в ведомстве.

Он подчеркнул, что такие случаи категорически недопустимы.

Министр отметил, что дети вступают в ряды движения, чтобы изучать историю, географию, участвовать в экспедициях и соревнованиях, а вместо этого получают регистрационный номер и в лучшем случае присутствуют на открытии памятника или мемориальной доски.

Министр подчеркнул, что в работе с молодежью нет места "палочной системе учета". Для недопущения подобного в будущем министр поручил Главному военно-политическому управлению и региональным штабам молодежного движения незамедлительно реагировать на малейшие проявления формализма в работе "Юнармии".

Министр также рассказал о случае принудительного включения в ряды "юнармейцев" детей офицеров. "Нами выявлен случай, когда один из начальников дал поручение в обязательном порядке записать детей офицеров в юнармейцы, тем самым делая из добровольного движения - принудительное. Важно понимать, что нельзя стать патриотом по разнарядке", - пояснил Шойгу.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" создано в 2016 году по инициативе Минобороны РФ. Участниками движения являются россияне в возрасте от восьми до 18 лет.