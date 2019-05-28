Танзания с 1 июня запретила ввозить и использовать пластиковые пакеты

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Власти Танзании с 1 июня ввели запрет на ввоз, использование и хранение пластиковых пакетов, нарушителям грозят штрафы. Об этом предупреждает ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ во вторник.

"Танзания - C 1.06.2019 запрещено использовать, хранить и ввозить пластиковые пакеты. Возможна проверка багажа на въезде в страну. За нарушение правил предусмотрены штрафы", - говорится в сообщении ДСКЦ в твиттере.

При этом под запрет не попадают пластиковые сумочки с застежкой для хранения косметики, медикаментов, продуктов и прочих личных вещей, поскольку они используются постоянно на протяжении длительного времени, туристы их не выбрасывают.

"Мы надеемся, что путешественники с пониманием отнесутся к небольшим неудобствам. Новые правила помогут сохранить окружающую среду чистой и привлекательной", - отмечается в заявлении властей.

Правительства некоторых стран уже настолько озаботились проблемами пластикового мусора, что стали запрещать его использование. Так, власти Новой Зеландии объявили в августе 2018 года, что запретят использование одноразовых пластиковых пакетов. Тогда же Чили первой из латиноамериканских стран запретила полиэтиленовые пакеты. А европейские парламентарии в октябре прошлого года приняли полный запрет на использование в ЕС некоторых одноразовых пластиковых предметов, например, стаканов, столовых приборов и тарелок.

В мире производится около 400 млн тонн пластика в год, перерабатывается при этом не более 20 процентов - весь остальной пластик попадает в окружающую среду и в конечном итоге в Мировой океан (до 12 млн тонн в год), представляя угрозу для его обитателей.