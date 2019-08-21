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Власти Непала запретили одноразовый пластик в окрестностях Эвереста

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Власти Непала запретили в муниципалитете Кхумбу-Пасанг-Лхаму рядом с Эверестом продажу и использование одноразовых пластиковых изделий. Таким образом чиновники хотят бороться с мусорным загрязнением горы, передает BBC News.

Запрет вступит в силу с января 2020 года. Ограничение коснется пластиковых изделий толщиной менее 30 микрон. Предполагается, что треккинговые компании, авиакомпании и Ассоциация альпинистов Непала будет помогать властям в поддержании этого запрета.

Наказание для нарушителей пока не объявлено.

Кхумбу-Пасанг-Лхаму принимает десятки тысяч туристов в год. В результате недавней уборки на Эвересте там собрали 11 тонн мусора. Администрация региона пытается сократить последствия от роста турпотока. Недавно чиновники предложили повысить с $11 тысяч до $35 тысяч цену разрешения на восхождение на Эверест, обязать альпинистов нанимать опытных гидов и иметь опыт восхождения на гору не ниже 6500 метров в Непале.

Непал Эверест

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