Болгария выбрала консорциум с ТМК для строительства газовой трубы "Турецкого потока"

Фото: пресс-служба ОАО "Волжский трубный завод"/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Болгарский газотранспортный оператор "Булгартрансгаз" присудил победу в тендере на строительство газопровода - продолжения магистрали "Турецкий поток" - второму участнику тендера - консорциуму с участием российской компании ТМК, говорится в тендерных материалах "Булгартрансгаза".

Консорциум Gas Development and Expansion in Bulgaria (GDEB) объединяет компании Bonatti S.p.A., Max Streicher S.p.A. и Completions Development Sarl (аффилирована с "Трубной металлургической компанией" Дмитрия Пумпянского).

Консорциум в составе итальянской Arkad ABB S.p.A. и саудовской Arkad Engineering & Construction Company, который ранее был признан победителем тендера, в установленный срок не представил "Булгартрансгазу" все необходимые документы. Об этом сообщает портал economic.bg с пресс-конференции управляющего директора "Булгартрансгаза" Владимира Малинова.

"Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительством морского участка газопровода, которое началось 7 мая 2017 года, занимается компания South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").

До "Турецкого потока" рассматривался проект "Южный поток", предполагавший прокладку из России в Болгарию через Черное море четырех ниток газопровода общей мощностью 63 млрд куб. м в год. Планировалось, что газопроводная система "Южный поток" снизит зависимость поставок российского газа в страны Центральной и Южной Европы от Украины. Морская магистраль должна была выйти на болгарский берег в районе Варны, а затем продолжиться до австрийского газового хаба в Баумгартене. Роль Болгарии была критична для реализации проекта, ведь именно на ее территории магистраль должна была выйти на берег.

Однако в 2014 году Болгария под нажимом Евросоюза приостановила работы по реализации проекта до приведения его в соответствие с европейским законодательством. На это "Газпром" ответил отменой проекта и запустил альтернативный морской газопровод - до Турции.