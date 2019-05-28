Поиск

Болгария выбрала консорциум с ТМК для строительства газовой трубы "Турецкого потока"

Болгария выбрала консорциум с ТМК для строительства газовой трубы "Турецкого потока"
Фото: пресс-служба ОАО "Волжский трубный завод"/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Болгарский газотранспортный оператор "Булгартрансгаз" присудил победу в тендере на строительство газопровода - продолжения магистрали "Турецкий поток" - второму участнику тендера - консорциуму с участием российской компании ТМК, говорится в тендерных материалах "Булгартрансгаза".

Консорциум Gas Development and Expansion in Bulgaria (GDEB) объединяет компании Bonatti S.p.A., Max Streicher S.p.A. и Completions Development Sarl (аффилирована с "Трубной металлургической компанией" Дмитрия Пумпянского).

Консорциум в составе итальянской Arkad ABB S.p.A. и саудовской Arkad Engineering & Construction Company, который ранее был признан победителем тендера, в установленный срок не представил "Булгартрансгазу" все необходимые документы. Об этом сообщает портал economic.bg с пресс-конференции управляющего директора "Булгартрансгаза" Владимира Малинова.

"Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительством морского участка газопровода, которое началось 7 мая 2017 года, занимается компания South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").

До "Турецкого потока" рассматривался проект "Южный поток", предполагавший прокладку из России в Болгарию через Черное море четырех ниток газопровода общей мощностью 63 млрд куб. м в год. Планировалось, что газопроводная система "Южный поток" снизит зависимость поставок российского газа в страны Центральной и Южной Европы от Украины. Морская магистраль должна была выйти на болгарский берег в районе Варны, а затем продолжиться до австрийского газового хаба в Баумгартене. Роль Болгарии была критична для реализации проекта, ведь именно на ее территории магистраль должна была выйти на берег.

Однако в 2014 году Болгария под нажимом Евросоюза приостановила работы по реализации проекта до приведения его в соответствие с европейским законодательством. На это "Газпром" ответил отменой проекта и запустил альтернативный морской газопровод - до Турции.

Болгария Турецкий поток

Новости по теме

Новости

Танзания с 1 июня запретила ввозить и использовать пластиковые пакеты

Шеф-редактора "Sputnik Литва" задержали в аэропорту Вильнюса и вышлют из страны

Экс-глава Минфина Данилюк стал секретарем СНБО Украины

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

В Косово освободили задержанного россиянина

В Косово освободили задержанного россиянина

Меркель разочаровалась в своей потенциальной преемнице на посту канцлера

Миссия ООН в Косово сообщила о задержании двух своих сотрудников

Жену советника президента Ирана застрелили в собственном доме

Власти Косово обвинили задержанного россиянина в попытке помешать полиции

Балканские СМИ сообщили, что задержанный в Косово россиянин попал в больницу

Балканские СМИ сообщили, что задержанный в Косово россиянин попал в больницу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');