Назарбаев вручил президентам Белоруссии и Киргизии орден своего имени

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил главе Киргизии Сооронбаю Жээнбекову и президенту Белоруссии Александру Лукашенко ордена "Первого президента Казахстана - лидера нации Нурсултана Назарбаева"а.

"Мы - близкие друг к другу, братские народы. Я очень хорошо знаю и хорошо отношусь к вашему народу. Уверен, что Казахстан и впредь будет поддерживать вас", - сказал Назарбаев Жээнбекову во вторник на встрече в Нур-Султане.

Жээнбеков поблагодарил за врученную награду и отметил особую роль Назарбаева в укреплении дружбы народов Центральной Азии. "Вы являетесь лидером Тюркского мира. Вы внесли свой значительный вклад в укрепление дружбы стран Центральной Азии. Для меня честь получить этот орден из рук Елбасы казахского народа. И я благодарен вам за это", - отметил президент Киргизии.

Кроме того, Назарбаев отметил роль и вклад белорусского лидера Александра Лукашенко в развитии интеграционных процессов и становление Евразийского экономического союза. Он подчеркнул, что всегда будет готов оказать поддержку народу Белоруссии во главе с ее лидером.

В свою очередь Лукашенко поблагодарил Назарбаева за оказанный прием и врученную ему награду. "Спасибо за уважение к белорусскому народу. Я понимаю, что это не только моя заслуга. Это Ваша любовь и отношение к моему народу. Президент Казахстана - очень достойный человек. Вы приняли мудрое решение. Уверен, что казахстанцы ценят стабильность, как и другие народы. Самое главное - труд. Будешь трудиться, будет и результат", - сказал Лукашенко.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении президента РФ Владимира Путина, белорусского лидера Александра Лукашенко и киргизского президента Сооронбая Жээнбекова орденом "Первого президента Казахстана - лидера нации Нурсултана Назарбаева".

Планируется, что во вторник вечером перед саммитом Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) на уровне глав государств Путин встретится с Назарбаевым.