Назарбаев вручил Путину орден своего имени

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил президенту России орден своего имени "за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества".

Встреча Путина и Назарбаева прошла в Нур-Султане накануне заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) на уровне глав государств.

"Мы втроем - вы, я и Лукашенко - пять лет назад здесь подписали и создали этот союз (ЕАЭС). До этого я 25 лет назад в МГУ огласил эту идею. Прошло много времени, а все же, идея была, наверное, хорошая, потому что мы ее осуществили", - сказал Назарбаев.

Он отметил рост взаимной торговли, а также необходимость дальнейшей интеграции ЕАЭС с ЕС, ШОС, АСЕАН и другими организациями.

"Я хочу поблагодарить вас за то, что вы выступили с инициативой загрузить меня работой, несмотря на то, что я хотел освободиться: оставаться почетным председателем. Для меня большая честь все делать для того, чтобы наш экономический союз состоялся", - сказал Назарбаев.

Путин, в свою очередь, поблагодарил первого президента Казахстана за вклад в развитие двусторонних отношений. "Но хотел бы вот что сказать. У нас мероприятия-то основные завтра. А приехали мы к вам сегодня вечером по вашему приглашению исключительно руководствуясь одним соображением: из уважения к вам лично", - подчеркнул Путин.

Он выразил уверенность, что совместно с Назарбаевым в его новом качестве еще многое будет сделано на пути укрепления как двусторонних отношений, так и многосторонних интеграционных структур.

Назарбаев назвал "образцовыми" отношения Казахстана с Россией. "И ваше личное отношение ко мне, к Казахстану имеет огромное значение, и это очень дорогого стоит. Мое решение - 19 марта - в тот же день вы поддержали меня, это было важно", - сказал Назарбаев.

19 марта Назарбаев объявил, что он уходит с поста президента Казахстана. На следующий день в должность главы государства вступил экс-председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Позднее стало известно, что на саммите ЕАЭС 29 мая Назарбаеву могут предложить стать почетным председателем союза.