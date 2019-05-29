КНДР выразили желание выставить объединенные с Южной Кореей команды на ОИ-2020

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Северная Корея по-прежнему привержена выставлению объединенных с Южной Кореей команд на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, заявил вице-министр спорта КНДР Вон Кил Ю в интервью китайскому телеканалу.

"У нас есть готовность сделать (это), взявшись за руки с Южной Кореей", - сказал Вон Кил Ю в ответ на вопрос о проблеме формирования единых команд между двумя Кореями.

По его словам, представить объединенные команды хотят народы двух Корей.

В конце 2018 года стало известно, что Южная и Северная Корея обсудят возможность формирования объединенных команд, а также совместное шествие на церемонии открытия летней Олимпиады-2020 в Токио.

В феврале этого года две страны договорились о выставлении объединенных команд на квалификационные раунды по женскому хоккею, женскому баскетболу, дзюдо и гребле.

Тем не менее, в Пхеньяне позднее не ответили на предложение Южной Кореи о проведении совместных тренировок в преддверии соревнований по женскому хоккею.

Ранее официальный представитель правительства Южной Кореи заявил журналистам, что необходимо начать последующие переговоры с КНДР. Однако Пхеньян еще не ответил на предложение Сеула о переговорах.