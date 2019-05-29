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Представитель Сеула попросил главу РПЦ и дальше молиться за объединение двух Корей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Спикер национального собрания Республики Корея Мун Хи Сан попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла не ослаблять молитв за объединение двух Корей. Он заявил об этом 29 мая в Москве на встрече с предстоятелем РПЦ.

"Благодарю вас за то, что вы прилагаете усилия для примирения юга и севера Корейского полуострова. Я действительно очень благодарен за то, что вы молитесь за объединение людей на нашем полуострове, и очень прошу вас продолжать это делать в дальнейшем, потому что сейчас настал очень важный момент для установления этих результатов на полуострове", - сказал Мун Хи Сан.

В Южной Корее живут 50 млн человек, в КНДР - 30 млн, они принадлежат к одной нации, говорят на одном языке, но уже 70 лет как оторваны друг от друга и ведут "невидимую войну", напомнил спикер. Участие северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане он назвал "веянием нового ветра мирного духа".

Мун Хи Сан отметил вклад России в улучшение отношений между странами и выразил надежду, что Россия сможет стимулировать этот диалог и в дальнейшем.

Южная Корея КНДР Олимпиада патриарх Кирилл Мун Хи Сан

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