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Тайский минкульт решил внести суп Том Ям в список наследия ЮНЕСКО

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правительство Таиланда намерено подать в ЮНЕСКО заявку на внесение тайского супа Том Ям с креветками (Tomyam Kung) в список мирового материального культурного наследия, сообщает в среду газета Bangkok Post.

Отмечается, что, по результатам заседания комитета по защите культурного наследия министерства культуры страны, документы в ЮНЕСКО должны подготовить и подать к 31 марта 2020 года.

Том Ям (Tomyam Kung) - острый тайский суп, буквально означающий "вареный салат с креветками". Сам Том Ям состоит из бульона, овощей и набора трав и специй, и иожет готовиться с курицей (Том Ям Кай), креветками (Том Ям Кунг) или смесью морепродуктов (Том Ям Тхале).

Таиланд

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