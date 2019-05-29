В Таиланде туристам разрешили употреблять марихуану в медицинских целях

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правительство Таиланда одобрило положения, разрешающие производство, хранение и употребление марихуаны в медицинских целях, сообщает портал The Nation.

"Согласно нормативным актам, принятым правительством Таиланда, каннабис можно использовать в медицинских целях, а также в исследованиях наркотиков. При этом производство лекарств на основе марихуаны должно проводиться в "особых случаях". Продукты из каннабиса могут экспортироваться, их могут хранить и использовать как местные жители, так и иностранные туристы. При этом доступность каннабиса не должна подрывать работу служб по борьбе с наркотиками", - пишет портал.

Как отмечает The Nation, ранее Минздрав королевства издавал постановления, касающиеся применения марихуаны в медицине только для врачей. Тогда же Министерство внутренних дел Таиланда предложило провести кампанию по осведомлению жителей и туристов о вреде и пользе каннабиса. "Химические вещества, извлекаемые из марихуаны, могут быть полезны с медицинской точки зрения, но каждый элемент имеет разную интенсивность и по-разному влияет на здоровье и психику человека", - пишет портал со ссылкой на департамент психического здоровья страны.

По данным департамента, в 2017 году число людей, употребляющих марихуану, составило 2,1 тыс. человек, тогда как в 2018 году их было уже 2,6 тыс. В первые месяцы этого года около 1,5 тыс. наркозависимых проходили в клиниках курс лечения от психоза, паранойи и других расстройств.