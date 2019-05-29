Львовские депутаты призвали Зеленского прекратить говорить по-русски публично

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Львовского областного совета приняли обращение к президенту Украины Владимира Зеленскому по недопустимости игнорирования статуса государственного языка и использования его в своей публичной деятельности.

"Часть ваших публичных речей выполняется без соблюдения законодательства об обязательном использовании государственного языка в выступлениях, комментариях и интервью, что в свою очередь нарушает права граждан на получение такой информации и ее понимание", говорится в обращении, обнародованном на сайте Львовского облсовета.

Львовские депутаты напомнили, что в соответствии со статьей 10 Конституции Украины, государственным языком в стране является украинский.

Также, по мнению депутатов облсовета, "президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни как официальный язык России - государства-агрессора".