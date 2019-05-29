Поиск

В Раду внесены сразу два законопроекта об импичменте президента

В Раду внесены сразу два законопроекта об импичменте президента
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об особенностях процедуры отстранения президента от власти.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук отметил, что подобного законопроекта в Раде нет. Он также сообщил: вместе с законопроектом об импичменте в Раду направлено напоминание Зеленского о том, что в парламенте находится законопроект, которым отменяется депутатская неприкосновенность.

"Было бы честно, чтобы появились в законодательстве и процедура импичмента президента, и норма об отмене депутатской неприкосновенности" - сказал Стефанчук.

Также сегодня замруководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект об импичменте президента.

"Я сегодня подал свой проект закона об импичменте. Нам президент обещал, что этот законопроект будет, но никак не можем дождаться от президента этого законопроекта, поэтому я решил помочь президенту Зеленскому, внёс свой законопроект об импичменте", - сказал Гончаренко журналистам.

Украина Верховная рада Владимир Зеленский

Новости по теме

Новости

Белоруссия запретила ввоз российских конфет "Обыкновенное чудо"

Белоруссия запретила ввоз российских конфет "Обыкновенное чудо"
Brexit

Бориса Джонсона вызвали в суд из-за его высказываний о Brexit

Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения на Украину

Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения на Украину

Прошедший в Европарламент Нил Ушаков ушел с поста мэра Риги

Прошедший в Европарламент Нил Ушаков ушел с поста мэра Риги

Путин предложил присвоить Назарбаеву звание почетного председателя ВЕЭС

Путин предложил присвоить Назарбаеву звание почетного председателя ВЕЭС

Что случилось этой ночью: среда, 29 мая

Huawei подала иск в суд на действия американской администрации

Huawei подала иск в суд на действия американской администрации

КНДР выразили желание выставить объединенные с Южной Кореей команды на ОИ-2020

Представители Дерипаски назвали ложными доказательства Минфина США

Представители Дерипаски назвали ложными доказательства Минфина США

Волкер заявил о продолжении поставок оружия Украине

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');