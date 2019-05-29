В Новой Зеландии оппозиционную партию заподозрили во взломе сайта казначейства

Ее лидер обнародовал ранее не публиковавшиеся параметры проекта бюджета страны

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Компьютерные системы минфина Новой Зеландии атаковали хакеры, которые пытались получить доступ к информации о готовящемся проекте государственного бюджета, заявил Radio New Zealand глава казначейства Габриэл Маклуф. Он сообщил об этом после того, как основная оппозиционная партия раскрыла ранее не публиковавшиеся параметры бюджета.

По словам Маклуфа, попытки взлома начались с 26 мая, за 48 часов ведомство насчитало 2000 атак через уязвимости. 28 мая оппозиционеры из Национальной партии разгласили детали бюджета. В казначействе после этого заметили действия хакеров и закрыли свои системы.

Маклуф отметил, что у него нет доказательств, что оппозиция могла получить данные о бюджете от хакеров. По его словам, информацию об атаке передали полиции, которая и займется поисками виновных.

Глава Минфина Новой Зеландии Грант Робертсон еще во вторник связался с оппозиционерами и попросил их не публиковать другие данные о проекте бюджета. На пресс-конференции он отметил, что некоторые из обнародованных параметров были неверны. Официально представить бюджет правительство собирается 30 мая.

Лидер Национальной партии Саймон Бриджес написал в твиттере, что он и его соратники действовали законным путем, а министр Робертсон попытался оклеветать их, чтобы скрыть собственную некомпетентность и ошибки казначейства. Премьер-министра Джасинду Ардерн он обвинил в начале "охоты на ведьм", передает "Би-би-си".



Ардерн на это ответила, что никто не обвинял Национальную партию во взломе систем казначейства и что это ведомство обратилось в полицию, не координируя свои действия с правительством и местным Минфином.

Ранее правительство обещало, что в расходах бюджета в 2019-2020 году приоритет будет отдан социальным проблемам, таким, как помощь душевнобольным, или решение проблем домашнего насилия и детской бедности, напоминает ВВС. По утверждению оппозиции, в реальности чиновники запланировали другие приоритеты, в частности, большие расходы на оборону.