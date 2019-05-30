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Число погибших при затоплении катера в Венгрии достигло семи человек

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Прогулочное туристическое судно с 34 людьми на борту опрокинулось в Дунае во время выполнения маршрута по Будапешту, сообщает в ночь на четверг Daily News Hungary.

По данным издания, число жертв происшествия увеличилось до семи человек, ещё 12 числятся пропавшими без вести, 18 человек удалось спасти.

Ранее сообщалось о трех погибших и 16 пропавших без вести.

В настоящее время на месте ведется поисково-спасательная операция. Старший сотрудник полиции сообщил СМИ, что "профессиональные дайверы ищут и спасают выживших".

Отмечается, что поиски затрудняет сильное течение на реке после прошедших недавно ливней.

Причиной катастрофы стало столкновение с другим судном недалеко от здания парламента Венгрии.

Как сообщается, на борту лодки находились в основном туристы из Юго-Восточной Азии, в частности граждане Южной Кореи.

"Группа южнокорейских туристов отправилась в круиз. Мы пытаемся выяснить детали", - заявил агентству Yonhap чиновник министерства иностранных дел.

Данных о россиянах на борту затонувшего судна нет.

Венгрия

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