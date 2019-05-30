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МИД Южной Кореи подтвердил гибель семи своих граждан в Будапеште

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Семь граждан Южной Кореи погибли и еще 19 числятся пропавшими без вести после того, как прогулочное туристическое судно опрокинулось в Дунае во время выполнения рейса по Будапешту, сообщает МИД страны.

"Семь граждан Южной Кореи погибли, а еще 19 пропали без вести после того, как туристическое судно затонуло в реке Дунай в Венгрии", - заявило внешнеполитическое ведомство в четверг.

По данным министерства, на борту затонувшего катера находилось 33 гражданина Южной Кореи и два члена экипажа - граждане Венгрии.

На данный момент поиск 19 пропавших туристов продолжается.

"Посольство Южной Кореи в Венгрии создало команду для проведения спасательных работ и оказания консульских услуг и тесно взаимодействует с местными властями", - говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось о трех погибших и 16 пропавших без вести.

В настоящее время на месте ведется поисково-спасательная операция. Старший сотрудник полиции сообщил СМИ, что "профессиональные дайверы ищут и спасают выживших".

Отмечается, что поиски затрудняет сильное течение на реке после прошедших недавно ливней.

Причиной катастрофы стало столкновение с другим судном недалеко от здания парламента Венгрии.

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