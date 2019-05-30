Разгонный блок со спутником "Ямал-601" отделился от третьей ступени ракеты "Протон-М"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Первая, вторая и третьи ступени ракеты "Протон-М" штатно отделились от разгонного блока "Бриз-М" с новым российским телекоммуникационным спутником "Ямал-601", сообщил диктор трансляции пуска ракеты, организованной "Роскосмосом".

"Есть отделение третьей ступени", - сказал он.

После отделения разгонный блок начал поднимать спутник на расчетную орбиту, это займет около девяти часов.

Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в России. Спутник должен стать самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке.

Новый спутник планово заменит на орбите спутник "Ямал-202" в орбитальной позиции 49 градусов восточной долготы и обеспечит оказание услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России, а также на территории стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Кроме того, спутник предоставит пользователям на территории России услуги связи и высокоскоростного доступа в Интернет в Ka-диапазоне.

Нынешний пуск стал первым для носителей типа "Протон-М" в 2019 году. В конце июня такая же ракета должна отправить в космос космическую обсерваторию "Спектр-РГ", которая должна будет делать снимки Вселенной в рентгеновском диапазоне. С помощью телескопа ученые рассчитывают продвинуться в изучении черных дыр и нейтронных звезд.