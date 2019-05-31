Трамп связал пошлины для Мексики с борьбой против мексиканских наркокартелей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Около 90% наркотиков поступают в США из Мексики, и пришло время принять меры в связи с этим, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"В прошлом году (от наркотиков - ИФ) умерло 80 тысяч человек, жизни 1 млн человек были разрушены. Это продолжается на протяжении многих лет, и ничего по этому поводу не предпринималось", - написал Трамп в твиттере.

"Мексиканцы должны вернуть себе контроль над страной, который сейчас находится у наркобаронов и картелей. Пошлины остановят приток как наркотиков, так и нелегалов", - добавил американский лидер.

Ранее на этой неделе Трамп сообщил в твиттере о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары, поступающие из Мексики.

Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.