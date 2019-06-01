Поиск

Полиция обнаружила оружие стрелявшего в Вирджинии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Полицейские обнаружили оружие на месте стрельбы в городе Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, сообщил в субботу телеканал CNN.

На месте преступления нашлись полуавтоматический пистолет и винтовка, из которых, во версии следствия, вел огонь стрелок в здании городского муниципалитета. Судя по всему, оружие приобретено легально.

Ранее стало известно об 11 погибших в результате стрельбы, не считая самого стрелка, убитого полицейскими. Кроме того, ранены шестеро человек, в том числе сотрудник полиции. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, стрелявшим был "раздраженный" сотрудник муниципалитета, проработавший там много лет. По информации следователей, он вел огонь "без разбора", не выбрав конкретной цели.

США Вирджиния

Новости по теме

Новости

Не менее 11 человек погибли при стрельбе в американской Вирджинии

Что произошло за день: пятница, 31 мая

Турция и США создадут рабочую группу по С-400

Турция и США создадут рабочую группу по С-400
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Премьер Малайзии потребовал доказательств вины РФ в гибели MH17

Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата

В Москве опровергли сообщения об отказе поставлять Ирану системы С-400

В Москве опровергли сообщения об отказе поставлять Ирану системы С-400

Президент Туркменистана подарил Медведеву щенка алабая

Президент Туркменистана подарил Медведеву щенка алабая

Что случилось этой ночью: пятница, 31 мая

РФ вновь предложила Японии ввести безвизовый режим

РФ и Япония проведут заседание по совместной деятельности на Курилах 11 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');