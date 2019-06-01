Полиция обнаружила оружие стрелявшего в Вирджинии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Полицейские обнаружили оружие на месте стрельбы в городе Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, сообщил в субботу телеканал CNN.

На месте преступления нашлись полуавтоматический пистолет и винтовка, из которых, во версии следствия, вел огонь стрелок в здании городского муниципалитета. Судя по всему, оружие приобретено легально.

Ранее стало известно об 11 погибших в результате стрельбы, не считая самого стрелка, убитого полицейскими. Кроме того, ранены шестеро человек, в том числе сотрудник полиции. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, стрелявшим был "раздраженный" сотрудник муниципалитета, проработавший там много лет. По информации следователей, он вел огонь "без разбора", не выбрав конкретной цели.