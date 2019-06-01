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Не менее 11 человек погибли при стрельбе в американской Вирджинии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Как минимум 11 человек стали жертвами стрельбы в здании муниципалитета в американском штате Вирджиния, сообщила BBC News со ссылкой на местную полицию.

По информации полиции, главный подозреваемый в преступлении - давний сотрудник муниципального центра города Вирджиния-Бич. На момент написания текста он мертв. Полицейские сообщили, что он стрелял "без разбора", не избрав конкретной цели. Его мотивы пока неизвестны, а личность не разглашается.

Кроме того, пострадали шесть человек, включая сотрудника полиции.

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