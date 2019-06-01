Увеличилось число жертв стрельбы в Вирджинии
Полиция установила личность подозреваемого
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Жертвами стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич стали 12 человек, сообщил в субботу телеканал CNN. Еще четверо пострадавших госпитализированы.
Ранее сообщалось об 11 погибших. Самого стрелка ликвидировали полицейские на месте преступления.
Полиция установила личность подозреваемого. Это 40-летний ДеУэйн Крэддок. Он работал инженером в местном департаменте ЖКХ.
На месте происшествия оказались винтовка и полуавтоматический пистолет. Пока не удалось установить мотивы стрелка. Известно, что он не выбирал жертв по какому-либо признаку.
Это самый тяжелый случай со стрельбой в США с ноября прошлого года. Тогда бывший морской пехотинец открыл огонь по посетителям бара в калифорнийском городе Таузанд-Окс. Погибли 12 человек.