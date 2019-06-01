Обед с миллиардером Баффетом купили на аукционе за $4,57 млн

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Право отобедать с миллиардером Уорреном Баффетом было продано в пятницу на онлайн-аукционе eBay за 4,57 млн долларов, сообщает в субботу газета The Wall Street Journal.

Победитель аукциона пожелал остаться анонимным, отмечает издание.

Обед с Баффетом разыгрывается на аукционе ежегодно, начиная с 2000 года. Вырученные средства поступают в благотворительную организацию Glide Foundation, которая помогает бездомным в Сан-Франциско. За эти годы фонд получил от аукционов более $26 млн.

Результат этого года стал рекордным. Прежний рекорд был установлен в 2012 году и повторен в 2016, когда обед с миллиардером купили за 3,457 млн долларов.

Как правило, Баффет обедает с победителями в стейк-хаусе Smith & Wollensky в Нью-Йорке, который ежегодно жертвует Glide Foundation $10 тысяч.