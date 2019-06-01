Поиск

Обед с миллиардером Баффетом купили на аукционе за $4,57 млн

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Право отобедать с миллиардером Уорреном Баффетом было продано в пятницу на онлайн-аукционе eBay за 4,57 млн долларов, сообщает в субботу газета The Wall Street Journal.

Победитель аукциона пожелал остаться анонимным, отмечает издание.

Обед с Баффетом разыгрывается на аукционе ежегодно, начиная с 2000 года. Вырученные средства поступают в благотворительную организацию Glide Foundation, которая помогает бездомным в Сан-Франциско. За эти годы фонд получил от аукционов более $26 млн.

Результат этого года стал рекордным. Прежний рекорд был установлен в 2012 году и повторен в 2016, когда обед с миллиардером купили за 3,457 млн долларов.

Как правило, Баффет обедает с победителями в стейк-хаусе Smith & Wollensky в Нью-Йорке, который ежегодно жертвует Glide Foundation $10 тысяч.

Уоррен Баффет США eBay

Новости по теме

Новости

Косовские власти призвали ООН начать расследование против российского сотрудника

Косовские власти призвали ООН начать расследование против российского сотрудника

Элтон Джон обвинил российских прокатчиков фильма "Рокетмен" в цензуре

Элтон Джон обвинил российских прокатчиков фильма "Рокетмен" в цензуре

В США раскрыли проект санкций против "Северного потока 2"

В США раскрыли проект санкций против "Северного потока 2"

В Госдуме не исключили участия делегации России в июньской сессии ПАСЕ

Увеличилось число жертв стрельбы в Вирджинии

Что случилось этой ночью: суббота, 1 июня

Опубликована новая редакция правил украинского правописания

Опубликована новая редакция правил украинского правописания

Одесскую колонию, где произошел бунт осужденных, законсервируют

Не менее 11 человек погибли при стрельбе в американской Вирджинии

Не менее 11 человек погибли при стрельбе в американской Вирджинии

Что произошло за день: пятница, 31 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');