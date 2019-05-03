Баффет объявил об инвестициях в Amazon и посетовал, что не сделал этого раньше

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. приобрела долю в интернет-ритейлере Amazon.com Inc., заявил Баффет в интервью CNBC. Он отметил, что решение об инвестициях принял не он, а один из портфельных управляющих Berkshire - Тед Уэшлер или Тодд Коумз.

"Я был идиотом, что не покупал акции Amazon", - сказал он.

Berkshire обнародует информацию о своих активах по данным на конец первого квартала 2019 года позднее в этом месяце.

В прошлом Баффет хорошо отзывался о главном исполнительном директоре Amazon Джеффе Безосе, и называл своей ошибкой то, что не вложил средства в интернет-ритейлера на раннем этапе деятельности Amazon.

"Я был очень, очень и очень высокого мнения о способностях Джеффа Безоса, когда я впервые встретил его, и все-таки я его недооценил", - говорил Баффет на годовом собрании акционеров в прошлом году.

В прошлом году Berkshire, Amazon и JPMorgan Chase & Co. создали совместный проект, получивший название Haven, целью которого является снижение расходов на медицинское обслуживание для сотрудников трех компаний.

Уэшлер и Коумз управляют в Berkshire портфелями активов объемом по $13 млрд каждый.

Баффет долгое время избегал инвестиций в акции технологических компаний, говоря, что не понимает этот рынок. Исключение он сделал для IBM, вложив в эту компанию $10 млрд в 2011 году, однако эта инвестиция оказалась неудачной, и миллиардер продал почти все бумаги IBM в 2018 году.

Акции Apple Berkshire приобрела лишь в 2016 году и со временем нарастила долю в производителе iPhone до $50 млрд.

Стоимость акций Amazon подскочила на 27% с начала 2019 года. На предварительных торгах в пятницу бумаги интернет-ритейлера прибавляют в цене 2,3%.