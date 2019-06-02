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Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции

Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции
Круизный лайнер MSC Opera после столкновения с теплоходом в Венеции
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.

Инцидент произошел в 8:30 по местному времени. По данным издания, при столкновении пострадали четыре человека в возрасте 67-72 лет. Итальянское агентство AGI сообщает о пяти пострадавших.

На появившейся в соцсетях видеозаписи видно, как лайнер врезается в теплоход, некоторое время тащит его по инерции вдоль причала и затем останавливается. Происшествие вызвало панику среди оказавшихся на причале пассажиров.

По предварительным данным, столкновение было связано с поломкой лайнера. Его отнесло течением к причалу.

Италия Венеция

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