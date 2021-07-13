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Круизным лайнерам запретят заходить в центр Венеции с 1 августа

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Круизным лайнерам с 1 августа будет запрещено заходить в центр Венеции, сообщает ANSA.

Такой закон 13 июля принял совет министров региона. Запрет коснется судов водоизмещением более 25 тысяч тонн, длиной более 180 или высотой более 35 м, уточняет La Repubblica. Они смогут пользоваться венецианским портом Маргера.

Для возмещения им убытков, связанных с запретом, будет создан специальный фонд.

Доступ в центр города сохранят круизные суда примерно на 200 пассажиров, уточняет газета.

Предполагается, что это ограничение поможет сохранить историческую архитектуру и облик Венеции. На запрете захода круизных лайнеров в лагуну Венеции ранее настаивало ЮНЕСКО.

Венеция Италия Маргера

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