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Трамп рассказал о сомнениях Помпео в плане ближневосточного урегулирования

Сам президент США в него верит

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Майк Помпео "может быть прав", ставя под сомнение долгожданный ближневосточный мирный план администрации.

"Послушайте, мы делаем все возможное, чтобы помочь Ближнему Востоку получить мирный план, и он (Помпео - ИФ) может быть прав. Я имею в виду, что большинство людей сказали бы это", - заявил Трамп журналистам в воскресенье вечером.

"Когда Майк (Помпео-ИФ) говорит это, я понимаю, (...) потому что большинство людей думают, что это невозможно. Я думаю, что это, наверное, возможно", - отметил президент.

Он добавил, что "будет хорошо", если США смогут "получить план мирного урегулирования на Ближнем Востоке".

"Но, как я часто говорю, посмотрим, что из этого выйдет", - заключил Трамп.

Ранее госсекретарь США Помпео заявил об отсутствии у него уверенности в том, что разрабатываемый администрацией президента план урегулирования на Ближнем Востоке будет реализован.

"Он может быть отвергнут. В конце концов, могут найтись парни, которые скажут: "Это не особенно оригинально, по моему мнению, это не особенно работает", то есть "в нем есть две хорошие вещи и девять плохих, я не согласен", - сказал Помпео на закрытой встрече с лидерами еврейской общины США.

Аудиозапись беседы, состоявшейся еще в конце мая, попала в распоряжение газеты The Washington Post, которая публикует ее выдержки.

План, основанный на финансовых и экономических методах действий, предполагается представить на форуме в Бахрейне 25 июня.

США Дональд Трамп Майк Помпео

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