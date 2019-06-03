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Facebook начал обсуждать создание цифровой валюты с американским регулятором

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Компания Facebook начала переговоры о создании собственной цифровой валюты с Комиссией по фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) - регулятором американского рынка деривативов.

Глава CFTC Кристофер Джанкарло заявил, что регулятор ведет "очень предварительные переговоры" с Facebook, чтобы понять, подпадают ли планы компании под его юрисдикцию.

Ранее сообщалось, что Facebook работает над созданием системы цифровых платежей, которая позволит пользователям соцсети отправлять деньги друг другу, делать покупки на ее платформе, в приложениях Instagram и WhatsApp, а также в интернете в целом. В планы Facebook также входит создание так называемого stablecoin, цифрового актива, привязанного к фиатной валюте (не обеспечена резервами), который, как ожидается, получит название GlobalCoin.

CFTC отвечает за рынки фьючерсов и деривативов, и, таким образом, любые финансовые инструменты, привязанные к GlobalCoin, будут подпадать под юрисдикцию регулятора. Например, значительная доля торгов биткойнами осуществляется именно на фьючерсном рынке.

Facebook обращается к центробанкам и регуляторам, рассчитывая получить какие-то рекомендации относительно плана создания системы цифровых платежей и собственной цифровой валюты.

Не так давно компания обсуждала этот проект с главой Банка Англии Марком Карни, пишет Financial Times.

В прошлом месяце Facebook также объявила о смягчении ограничений для рекламы, связанной с криптовалютами и блокчейн-проектами, на своей платформе.

Facebook CFTC

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