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Visa, Uber и другие крупные компании вложат по $10 млн в криптовалюту Facebook

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Операторы платежных систем Visa Inc., Mastercard Inc и PayPal Holding Inc., Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, и ряд других крупных компаний поддержали новую криптовалюту Facebook, которую интернет-гигант планирует представить на следующей неделе и запустить в следующем году.

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Компании, специализирующиеся на финансах и электронной торговле, венчурные капиталисты и телекоммуникационные фирмы инвестируют примерно по $10 млн в консорциум, который будет управлять криптовалютой, получившей название Libra, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Пользователи новой валюты смогут расплачиваться ей, осуществляя покупки в Facebook и на сайтах в интернете, а также пересылать валюту друг другу.

Переговоры с рядом партнеров продолжаются, и итоговый состав консорциума может измениться, отмечают источники. На текущий момент Facebook поддержали свыше десятка компаний.

Некоторые участники консорциума до сих пор не получили сведения о том, как будет работать валюта и какова будет их роль. При этом источники говорят, что ни Facebook, ни члены консорциума, названного Libra Association, не будут управлять валютой напрямую.

Visa Uber Facebook PayPal Mastercard Libra

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