Госдеп снова призвал Пекин обнародовать число жертв событий на площади Тяньаньмэнь

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В США в среду призвали Пекин обнародовать данные о числе погибших в ходе подавления акции протеста на пекинской площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года.

"Мы чтим героическое протестное движение китайского народа, которое завершилось 4 июня 1989 года", - говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном по случаю 30-й годовщины событий на площади Тяньаньмэнь.

"Число жертв по-прежнему неизвестно... Мы призываем китайское руководство предоставить полный и независимый отчет о тех, кто был убит и кто пропал", - отмечается в нем.

В госдепе США вновь выразили солидарность с семьями, которые потеряли своих близких в ходе этих событий.

"События тридцатилетней давности по-прежнему вызывают угрызения совести у нас и у людей, которые любят свободу по всему миру", - указывается в сообщении.

Глава американского внешнеполитического ведомства указал, что и в настоящее время китайские власти продолжают нарушать права человека.

"В течение десятилетий после этих событий США надеялись, что интеграция Китая в международную систему приведет к более открытому и толерантному обществу. Но эти надежды улетучились. Однопартийное китайское государство не терпит инакомыслящих и нарушает права человека, когда это служит его интересам", - говорится в заявлении.

В 1989 году китайские власти вынуждены были применить силу для разгона демонстрантов, которые начали выступления в апреле. Площадь Тяньаньмэнь была избрана центром выступлений, на ней были разбит лагерь из палаток, сооружений из картонных ящиков и других подручных средств. В нем жили объявившие голодовку участники протестов против властей. Жизнь Пекина была полностью парализована.

Когда в город были введены войска, демонстранты стали применять против солдат и полиции "коктейли Молотова", поджигали бронетехнику, военные автомашины, убивали военнослужащих, которые иногда использовали оружие в ответ на враждебные действия в их адрес.

После ввода войск палаточный лагерь на Тяньаньмэне был ликвидирован. Тех участников акции протеста, которым в результате голодовки потребовалась медпомощь, увезли в лечебные учреждения.