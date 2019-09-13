Скончался автор знаменитого снимка с танками на площади Тяньаньмэнь

Фото: АР/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Американский фотожурналист Чарли Коул, сделавший знаменитый снимок с танками на площади Тяньаньмэнь в Пекине, умер в возрасте 64 лет на индонезийском острове Бали. Об этом пишет издание The Standard.

Как сообщает газета со ссылкой на сестру Коула, журналист скончался 5 сентября в своем доме от заражения крови, которое он получил из-за раны на ноге.

Коул был одним из четырех фотографов, которым удалось сделать знаменитый снимок человека, на которого движется колонна танков на площади Тяньаньмэнь. Фото было сделано во время подавления студенческих волнений в Пекине в 1989 году. За тот снимок Коул в 1990 году был удостоен престижной премии в области фотожурналистики World Press Photo Award.

Коул родился в 1955 году в Техасе. Он закончил местный университет по специальности "журналистика". Коул побывал в нескольких странах Юго-Восточной Азии, где запечатлевал кадры протестов населения против авторитарных режимов, всколыхнувших регион во второй половине 1980-х годов.

Так, в 1986 году Коул побывал на Филиппинах, где в то время вспыхнула так называемая Желтая революция - восстание против тогдашнего президента страны Фердинанда Маркоса. В 1987 году Коул посетил Южную Корею, где в то время проходила волна массовых акций протеста против режима авторитарного президента страны Чон Ду Хвана.

В 1989 году журналист побывал в Китае, где и сделал свой знаменитый снимок. Коул сфотографировал прохождение колонны с балкона отеля в Пекине. По словам американца, он ожидал, что мужчина, преградивший путь танкам, вскоре погибнет, и поэтому хотел запечатлеть эту сцену. Однако военные увели протестующего, его судьба до сих пор остается неизвестной.

События на площади Тяньаньмэнь

Акции протеста на площади Тяньаньмэнь продолжались с апреля по июнь 1989 года. Главными их участниками были студенты. Они требовали проведения экономических и политических реформ от властей Китая.

После отказа протестующих покинуть площадь, в конце мая в городе было введено военное положение, 3 июня в Пекин вошла первая военная техника. Солдаты армии КНР открыли огонь по демонстрантам. В результате палаточный лагерь на площади был ликвидирован, часть протестующих были арестованы, некоторые смогли эмигрировать.

Данные о погибших в результате разгона лагеря разнятся: называются цифры от нескольких сотен до нескольких тысяч. В июне 2019 года власти США призвали Китай обнародовать данные о числе погибших на Тяньаньмэнь.