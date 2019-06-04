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В ЛНР заявили об обострении ситуации в Донбассе с приходом к власти Зеленского

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики обвинил нового президента Украины Владимира Зеленского в невыполнении обещаний по прекращению обстрелов у линии соприкосновения в Донбассе.

"Президент Украины Владимир Зеленский не выполняет взятые на себя обязательства по прекращению огня на Донбассе. Напротив, с его приходом к власти и сменой руководства Вооруженных сил Украины наблюдается обострение обстановки на линии боевого соприкосновения", - сказал во вторник журналистам представитель пресс-службы военного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, на линии фронта в Донбассе "отмечается целенаправленное открытие огня по населенным пунктам, в результате чего страдает мирное население республики".

В пресс-службе отметили, что украинские военные размещают технику и вооружение в жилых районах населенных пунктов, расположенных вблизи линии соприкосновения.

"В населенном пункте Александровка вблизи жилых домов зафиксировано размещение двух БМП-1 и трех 100-мм противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", а в населенном пункте Смоляниново два противотанковых ракетных комплекса", - сказал он.

ЛНР Донбасс Украина Владимир Зеленский

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