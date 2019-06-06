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Вице-премьер Украины назвал беспомощной стратегию Зеленского по Донбассу

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко раскритиковал политику президента Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Понял стратегию Зеленского по Донбассу. Все в одностороннем порядке: в ответ не стрелять, блокаду снять, а финансирование, наоборот, начать. Для этого и олигархов на анонсированную встречу он собирает", - написал Кириленко в твиттере в четверг.

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Он назвал это "позорным и беспомощным", а также "началом пресмыкательства перед Москвой".

5 июня прошло заседание контактной группы (КГ) в Минске. Представитель Украины Леонид Кучма сообщил, что КГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только момента начала "режима тишины", но и механизма его внедрения.

"...сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить", - приводятся слова Кучмы на сайте президента Украины.

В свою очередь, спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик рассказал журналистам о предложении Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территорий Донбасса. По его словам, это "будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз".

Украина Владимир Зеленский Донбасс

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