Число жертв крушения прогулочного катера в Венгрии возросло до 11

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Тела еще двух жертв крушения прогулочного катера, столкнувшегося 29 мая в Будапеште с туристическим судном, обнаружены в водах Дуная во вторник, сообщило агентство Associated Press.

Как сообщило агентство, тело туриста из Южной Кореи обнаружено в 58 км от места происшествия. Кроме того, дайверы нашли тело женщины в затонувшем катере на глубине девяти метров под водой. В понедельник были найдены тела еще двоих погибших - мужчины и женщины.

Проведение поисковой операции затруднено из-за быстрого течения Дуная, высокого уровня воды в реке и низкой видимости под водой.

Как уточняет Associated Press, уже обнаружено 11 тел, еще 17 человек остаются пропавшими без вести.

29 мая недалеко от здания парламента Венгрии при столкновении с туристическим лайнером опрокинулся и затонул прогулочный катер, на борту которого находились 33 человека.