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Зеленский назвал вступление Украины в ЕС концом имперского проекта России

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Глава украинского государства Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что членство Украины в Европейском Союзе не только похоронит имперские амбиции России, но и значительно поспособствует демократическим преобразованиям в самой РФ.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - приводит слова Зеленского пресс-служба администрации украинского президента.

Кроме того, в среду, в видеоинтервью "Сниданку с 1+1" он заявил, что его страна обязательно вступит в НАТО, но только после проведения референдума.

"Курс в НАТО - это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО и что это не так страшно. И когда украинцы будут все готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина будет в НАТО", - сказал Зеленский.

Украина Владимир Зеленский

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