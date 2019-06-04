Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Украина готова к контактам с Россией и выполнению Минских договоренностей для достижения мира в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы готовы к переговорам с Россией, мы готовы выполнять Минские договоренности, но мы должны быть, в первую очередь, способны защитить себя, стать сильнее экономически, политически и в военном плане", - сказал Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

При этом ранее 23 мая Владимир Зеленский отверг возможность переговоров с РФ.Отвечая на вопрос журналистов перед началом выступления на iForum 2019 в Киеве, будут ли переговоры с Россией, Зеленский сказал: "Нет".

Перед этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что Владимир Путин не будет направлять поздравления Зеленскому, вступившему в тот день в должность президента Украины.

До этого на тот момент еще кандидат в президенты Зеленский говорил, что в случае встречи Путиным намерен потребовать у него возвращения территорий и выплаты компенсаций Украине за их захват.

31 мая, он заявлял, что о необходимости продолжения санкций против России до возвращения всех "оккупированных украинских территорий".